Происшествия

Торнадо, двигавшееся в сторону Псковщины, запечатлели в Витебской области

Опубликовано видео торнадо 9 июля в Ушачском районе Витебской области. Ураган, прошедший по территории Беларуси, затем нанес значительный ущерб южным районам Псковской области.

Видео размещено в телеграм-канале «Метеодневник. Новости погоды».

Также телеграм-канал опубликовал кадры последствия прохождения смерча предварительно категории EF2 близ деревни Полибино в Великолукском районе от петербургской команды охотников за штормами.

«Смерч прошёл буквально за несколько минут до прибытия ребят к месту события! Отмечался резкий и насыщенный запах свежей древесины. Также наблюдались ярко выраженные вымеобразные облака», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером сильный шторм ударил по южным районам Псковской области, наиболее сильно пострадала великолукская деревня Полибино.

В Великолукском районе ураганом повалено большое количество деревьев, зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи, у многих домов повреждены кровли.

Бригады энергетиков и дорожников работают над устранением последствий.