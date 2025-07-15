Культура

Усадьба Софьи Ковалевской снова готова принимать гостей

С 15 июля усадьба в деревне Полибино Великолукского района работает в стандартном режиме после устранения перебоев с электроснабжением, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Успейте попасть на действующую там выставку "На службе русскому Отечеству. Федор Федорович Шуберт: штрихи к портрету". Она посвящена деду Софьи Ковалевской, генералу от инфантерии, известному учёному в области геодезии и картографии», - призвали в музее.

Ранее в связи с погодными условиями в Великолукском районе и перебоями в подаче электричества Музей-усадьба Софьи Ковалевской в деревне Полибино была временно недоступна для посещения.

Ранее сообщалось, что всех желающих приглашают в тур в усадьбу Софьи Ковалевской в великолукской деревне Полибино.