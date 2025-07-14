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Общество

И грянул шторм

14.07.2025 17:08|ПсковКомментариев: 0

Не успела Псковская область оправиться после июньского шторма, который временно оставил без электричества более 20 тысяч человек, как случилась очередная буря. Грозы и шквалистый ветер в начале июля принесли немало неприятностей населению и доставили массу хлопот коммунальным службам. По всему региону были зафиксированы падения деревьев, серьёзные повреждения линий электропередач, разрушения на приусадебных участках.

Псковская Лента Новостей восстановила хронологию прошедших событий. Какими неблагоприятными погодными явлениями и их последствиями запомнится первая половина лета-2025 — в нашем материале.

 

Последствия непогоды в Великолукском округе. Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

29-30 июня

Первый летний месяц в этом году выдался пасмурным и не слишком тёплым. В Псковской области чуть ли не каждый день шли дожди, в отдельных районах переходящие в ливни. Местами гремели грозы, сопровождавшиеся порывистым ветром, что не могло остаться без последствий разной степени тяжести. Например, 18 июня появилось сообщение о дереве, упавшем на проезжую часть возле детского сада на Рижском проспекте в Пскове. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

Шторм в конце июня обернулся гораздо более серьёзными разрушениями и трагической гибелью 66-летней женщины на улице Луговой в Пскове. Несмотря на ухудшение погоды, псковичка отправилась в огород, чтобы прополоть клубнику. Там на неё рухнуло дерево, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Фото из архива ПЛН

Других жертв удалось избежать, но сообщения о рухнувших, вырванных с корнями и частично обломившихся берёзах, тополях и прочих деревьях, представляющих реальную опасность, долетали из разных уголков региона. Упавшие растения и их обломки замечали на проезжей части и тротуарах, на машинах, остановках, жилых домах и козырьках подъездов, в парках и на приусадебных участках.

29 июня на регион обрушился шквалистый ветер, сопровождавшийся сильным дождем и местами градом, что привело к падению деревьев в некоторых районах, обрыву проводов и массовым отключениям электроэнергии. На борьбу со стихией вышли коммунальщики, дорожники, энергетики и представители других специализированных служб, которые были переведены в режим повышенной готовности.

Власти информировали население о текущей ситуации через СМИ и соцсети. «Сотрудники «Зеленхоза» оперативно выезжают на места, проводят распил и уборку поваленных деревьев. Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, устраняя последствия непогоды и обеспечивая безопасность горожан», - комментировали обстановку в администрации города Велики Луки.

Фото: Администрация Великих Лук / Telegram-канал

Сложная ситуация наблюдалась в Плюсском, Струго-Красненском, Красногородском, Локнянском и других округах, где из-за повреждения деревьев и обрыва проводов произошли аварийные отключения электричества. Без света оказались три волости Гдовского района, 47 населённых пунктов в Пыталовском муниципальном округе, более 50 — в Новоржевском, свыше 20 — в Псковском.

«По моему поручению была организована работа оперативного штаба. Постоянно нахожусь на связи со службами – восстановительные работы идут, но без электричества пока ещё остаются более 20 тысяч человек. Ветер не стихает, что, конечно, осложняет работу специалистов», - рассказывал о последствиях ураганного ветра в масштабах всего региона губернатор Михаил Ведерников.

По состоянию на 30 июня к аварийно-восстановительным работам на территории Псковской области были подключены 144 бригады энергетиков общей численностью более 400 человек, ожидалось прибытие помощи из соседних регионов.

1-5 июля

За сутки бригадам «Россетей» удалось восстановить электроснабжение в 421 населённом пункте. Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищали дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев, пробирались через затопленные просеки и болота. Некоторые линии после шторма пришлось не просто восстанавливать, а буквально создавать заново.

Помощь энергетикам оказывали коммунальщики и дорожники, которые занимались раскряжевкой поваленных деревьев и их уборкой. В итоге к утру 1 июля количество сидящих без света людей сократилось, но всё ещё превышало 11 тысяч. Ветер при этом не стихал.

«На территории Новоржевского муниципального округа ситуация по отключению электроснабжения по-прежнему остаётся сложной. Бригады специалистов работают в круглосуточном режиме. Все заявки, поступающие в ЕДДС, принимаются и передаются диспетчеру в работу. Но постоянные порывы ветра осложняют возможность устранения аварий на электролиниях. На 8:00 на территории округа остаются без света около ста населенных пунктов. Убедительно просим принять ситуацию с пониманием и дождаться положительного результата. По возможности электроснабжение на территории округа будет максимально восстановлено», - обратилась к жителям руководитель округа Любовь Трифонова.

Электроснабжение на территории Новоржевского округа было полностью восстановлено только 7 июля. Фото: Любовь Трифонова / Telegram-канал

«Энергетики работают круглосуточно в тяжёлых условиях: восстанавливают нарушенные сети, снимают с проводов крупные ветки и накренившиеся деревья, натиска ветра местами не выдерживают опоры, специалисты восстанавливают обрывы проводов. Зачастую восстановленная в одном месте линия повреждается в другом, что влияет на скорость восстановления электроснабжения в населенных пунктах в целом», - вторила коллеге Наталья Федорова, глава Псковского округа.

Фото: Наталья Фёдорова / Telegram-канал
 
К вечеру вторника в Псковской области оставались без света чуть более 4,5 тысяч человек, а 2 июля их количество снизилось до 2,8 тысяч человек. Основную сеть восстановили 3 июля, оставалось вернуть электроснабжение 800 потребителям. Однако вечером по региону снова прошёлся ураганный ветер, преимущественно по северной части, ночью прогремели грозы, что привело к новым отключениям.

4 июля света не было у 2,8 тысячи жителей региона, на следующий день их количество удалось снизить до 500. Энергетики продолжали работать по локальным заявкам до полной ликвидации последствий непогоды. Ветер временно стих, но грозы по-прежнему прогнозировались, поэтому службы оставались в режиме повышенной готовности.

9-10 июля

9 июля от Псковского ЦГМС поступило очередное предупреждение: «Сегодня с периода 12:00 до 15:00 по Псковской области ожидаются грозы, преимущественно по юго-восточным районам, местами шквалистый ветер, порывы 19-24 метров в секунду, местами ливни, в отдельных районах град».

Град, выпавший в Великолукском округе. Фото автора

Стихия не заставила себя долго ждать. В полдень с юга области стали долетать тревожные сообщения об ухудшении погоды. Тучи сгущались, ветер усиливался, стал накрапывать дождь, который довольно быстро перерос в мощный ливень с примесью града. Размер последнего вызывал справедливые опасения — на некоторых дачных участках частицами льда пробило даже теплицы из поликарбоната.

Наиболее значительные разрушения в тот день произошли в районе великолукской деревни Полибино, по которой вкупе с грозой, сильным ветром и градом прошёлся торнадо категории EF1-EF2 (атмосферный вихрь оценивается по одной из шести категорий, самый слабый EF0, самый сильный EF5 — прим. ред). Серьезно пострадали многие дома и машины — некоторые были придавлены упавшими деревьями, другие остались без крыши.

 

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

Здания Музея-усадьбы Софьи Ковалевской в Полибино не были затронуты бурей, однако работу учреждения пришлось приостановить в связи с перебоями в подаче электричества и в целях безопасности посетителей — ураган повалил на территории приусадебного парка более 20 деревьев.

На этот раз стихия ударила по южной части региона и соседней Витебской области. Предположительно, категория торнадо на территории Белоруссии превышала EF2-EF3. Последствиями стали вырванные с корнями деревья, которыми в том числе была завалена трасса Великие Луки — Невель, сломанные опоры ЛЭП и поврежденное имущество населения. Обошлось без жертв. Под ураган попало относительно небольшое количество населенных пунктов, но конечный ущерб ещё только предстоит оценить.

Филиал «Россети Северо-Запад» в это время работал в особом режиме, за ночь специалисты подключили к электроснабжению более 100 населённых пунктов, пострадавших от урагана. 10 июля без света оставались около 9 500 жителей Псковской области. В оперативном порядке к устранению последствий непогоды были подключены сотрудники МЧС и дорожники.

Трасса Великие Луки - Невель. Фото Елены Егоровой

С учётом масштаба бедствия на помощь вышли волонтёрские группы, для организации которых в регион оперативно выехал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Добровольцы помогали в разборе завалов в населённых пунктах и на дорогах.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

«Сейчас основные силы брошены на расчистку местных дорог. Федеральная и региональная трассы были расчищены уже вчера. В круглосуточном режиме работают бригады энергетиков, где это необходимо, будут установлены генераторы. Сначала специалисты восстанавливают высоковольтные линии, а затем отрабатывают заявки по линиям 0,4 кВ. Восстановление электроснабжения – приоритетная задача, но, к сожалению, работу осложняет продолжающийся дождь. Благодарю местных жителей за активное участие в расчистке территорий и понимание сложившейся ситуации», - обратился глава Великолукского округа Алексей Кузьмин к населению.

11-13 июля

11 июля работы по восстановлению электроснабжения на территории муниципального образования продолжались в усиленном режиме. Тем временем, поступил очередной неблагоприятный прогноз погоды: на южные районы опять надвигались грозы, ливни и шквалистый ветер порывами до 22-27 метров в секунду.

По шкале Бофорта скорость ветра 27 метров в секунду соответствует 10-му баллу и называется сильным штормом. Шкала Бофорта — условная шкала для визуальной оценки силы ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море.

Непогода затронула несколько муниципальных образований. Так, в центре Себежа прошёл сильный ливень, на окраинах местные жители застали град крупных размеров. В Пушкинских Горах из-за сильного ветра дерево упало на крышу жилого дома и повредило кровлю.

Шквалистый ветер зафиксировали на территории бывшей Лавровской волости Печорского округа, а в Палкинском районе стихия прошлась по Качановской волости. Там были отключены линии электропередач, повреждены жилые дома, дороги завалены деревьями.

 

Фото: Вера Кондратьева / Telegram-канал

В Пыталовском муниципальном округе было обнаружено около 50 крупных поломанных и вывернутых с корнем деревьев на сельских территориях. Зафиксированы оборванные провода, частично повреждённые заборы и кровли, перекрытые деревьями улицы, дороги и проезды. Имелись повреждения на гражданском кладбище.

А в деревне Карпово Островского района в ночь на 12 июля стихия чуть не уничтожила жилой дом — возможной причиной возгорания кровли назвали грозовой разряд.

Фото из архива ПЛН

Ликвидация последствий второго за три дня сильного шторма в Псковской области продолжалась общими усилиями. Тем временем, от Псковского ЦГМС не переставали поступать предупреждения о грозах, ливнях и усилении ветра. По северу региона 13 июля прогнозировали вероятность развития смерчей.

«Мы с Чудского эвакуировались в полночь, увидели прогноз, и вместо ночёвки пришлось складывать палатку», «Мы попали в самую грозу на озере Алоль. Утром в воскресенье начался дождь, потом сильный ливень, гром и молнии. Собирались очень быстро, все насквозь мокрые, вещи будем ещё долго сушить, но главное - выехали», - своими тяготами поделились с нами те, кто застал непогоду под открытым небом.

На текущей неделе на территории Псковской области прогнозировали спокойную и «частично летнюю погоду», но впоследствии прогноз изменился. Вероятность неблагоприятных природных явлений до сих пор сохраняется. Через регион один за другим проходят циклоны с их неизменными спутниками - ливнями, грозами и шквалистым ветром. Данные явления считаются весьма характерными для лета в наших краях, но не перестают тревожить и расстраивать жителей, ждущих хорошей погоды, а не очередной аномалии, которых уже было не мало. Подробнее об ураганах, штормах и торнадо, которые фиксировались в регионе в предыдущие годы, мы расскажем в следующем материале.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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