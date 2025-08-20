Происшествия

Крыши двух домов восстановили в великолукской деревне Заболотье после июльского урагана

В деревне Заболотье Великолукского района завершены восстановительные работы на крышах двух домов по улицам Липовой и Дорожной, пострадавших от сильного ветра в июле этого года. Об этом пишет депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Материальную поддержку жителям оказал благотворительный фонд «Земляки». Благодаря совместным усилиям организации и администрации района повреждённые кровли удалось оперативно восстановить, рассказал депутат.

«Особая благодарность – главе района Алексею Геннадьевичу Кузьмину и его команде за эффективную организацию работ и внимание к людям», - добавил Александр Козловский.

Смотрите также И грянул шторм

Напомним, в июле в Великолукском районе был ураган, который снес несколько деревьев и повредил крыши домов. Александр Козловский выезжал из Москвы в регион для организации волонтерских групп по ликвидации последствий непогоды.