Происшествия

Пенсионерке в Острове выплатят компенсацию после нападения сторожевой собаки

Пенсионерке в Острове выплатят компенсацию после нападения сторожевой собаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что собака является сторожевой и принадлежит ООО «Дорожное строительное монтажное управление», компания строит многоквартирный дом в Острове. Собака не была привязана и напала на проходящую мимо пожилую женщину. В результате нападения пенсионерке диагностировали закрытый перелом ноги.

В суд направили исковое заявление о взыскании со строительной организации в пользу пострадавшей компенсации морального вреда, а также имущественного ущерба.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. С юридического лица взысканы денежные средства в размере 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и около 5 тысяч рублей имущественного ущерба.