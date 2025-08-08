Приставам пришлось заковать великолучанина в наручники при задержании

В Великих Луках произошёл инцидент при исполнении постановления о приводе к судебному приставу-исполнителю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.
Фотографии: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области
Гражданин, уклоняющийся от исполнения решения суда, попытался скрыться при попытке его доставить в отделение судебных приставов. На исполнении в отношении 35-летнего мужчины находится пять исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, налоговой задолженности и кредитных платежей на общую сумму 67 тысяч рублей.
Как сообщили в службе судебных приставов, мужчина, находившийся по месту регистрации, изначально согласился проследовать с сотрудниками. Однако уже у выхода из подъезда резко передумал — сорвался с места и бросился бежать в сторону улицы Гоголя.
Задержание прошло с применением физической силы и специальных средств, мужчине были надеты наручники, пострадавших нет, материальный ущерб не причинён. На гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ.