Происшествия

Приставам пришлось заковать великолучанина в наручники при задержании

В Великих Луках произошёл инцидент при исполнении постановления о приводе к судебному приставу-исполнителю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

Гражданин, уклоняющийся от исполнения решения суда, попытался скрыться при попытке его доставить в отделение судебных приставов. На исполнении в отношении 35-летнего мужчины находится пять исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, налоговой задолженности и кредитных платежей на общую сумму 67 тысяч рублей.

Как сообщили в службе судебных приставов, мужчина, находившийся по месту регистрации, изначально согласился проследовать с сотрудниками. Однако уже у выхода из подъезда резко передумал — сорвался с места и бросился бежать в сторону улицы Гоголя.

«Ситуация могла выйти из-под контроля, если бы не профессионализм младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов — младшего лейтенанта внутренней службы Игоря Шаркова. Благодаря его действиям беглеца удалось настигнуть, задержать и доставить в отделение», - рассказали в УФССП.

Задержание прошло с применением физической силы и специальных средств, мужчине были надеты наручники, пострадавших нет, материальный ущерб не причинён. На гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ.