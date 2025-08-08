Происшествия

Женщину осудили за кражу 45 000 рублей в одном из псковских кинотеатров

Женщину осудили за кражу денег из кошелька в одном из псковских кинотеатров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Обвиняемая, находясь в фойе кинотеатра в деревне Борисовичи Псковского района, увидела лежащий на кресле кошелек с деньгами. Она забрала из кошелька 45 000 рублей и скрылась с места преступления.

Подсудимая признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном, принесла извинения потерпевшему, полностью возместила причиненный ущерб.

Приговором Псковского районного суда ее признали виновной в совершении преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести - краже денежных средств с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ), ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.