Происшествия

В Великих Луках мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт мефедрона

16 свертков с мефедроном обнаружили у мужчины при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Гражданина задержали, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор города признал законным постановление о возбуждении уголовного дела, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.