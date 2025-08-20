Псковcкая обл.
Происшествия

Пскович выплатил 600 тысяч рублей алиментов под страхом уголовного наказания

29.08.2025 14:41

Пскович выплатил всю сумму задолженности по алиментам после предупреждения об уголовном наказании, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В отделении судебных приставов по городу Пскову и Псковскому району находится производство о взыскании с отца алиментов на содержание своей 14-летней дочери. Мужчина длительное время уклонялся от возложенных на него судом обязательств, в результате накопилась задолженность в размере 600 тысяч рублей.

Меры принудительного исполнения, такие как ограничение должника в праве выезда за пределы России и арест счетов, положительного результата не принесли. Тогда в соответствии с действующим законодательством в отношении неплательщика приставы составили административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В результате рассмотрения дела суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ.

Наказание должник не отбыл, мер к погашению крупной задолженности по-прежнему не принимал, в связи с чем судебный пристав подал рапорт об обнаружении в его действиях признаков состав преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ.

«Судя по всему, перспектива уголовного наказания и, как следствие, судимости не на шутку встревожили мужчину. В кратчайшие сроки он нашел необходимую сумму и выплатил долг по алиментам», - отметили приставы.

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 90 человек
