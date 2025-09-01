Происшествия

Двух псковичей приговорили к тюремному сроку за покушение на сбыт наркотиков

Псковский городской суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что в феврале 2024 года, войдя в состав организованной группы на площадке интернет-магазина по распространению наркотических средств, подсудимые покушались сбыть поступившее им наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона, массой 18,52 грамма.

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы: мужчине на срок 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима, женщине - 5 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Средства совершения преступления конфискованы.