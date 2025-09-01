Происшествия

Подростка из Пустошки будут судить за фейк о готовящемся взрыве школы

Подростка из города Пустошка будут судить за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве объекта социальной инфраструктуры (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 207 УК РФ и часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 207 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Подростку предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве здания, где временно располагалась школа, а также отдела полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский».

В настоящее время разрешается вопрос о назначении судебного заседания.