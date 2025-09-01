Происшествия

Профилактический рейд провели пожарные в Псковском районе

Профилактический рейд, направленный на предупреждения пожаров в жилом секторе и предотвращения детской гибели, провели в Ядровской волости Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«В ходе рейда сотрудниками особое внимание было уделено разъяснению правил пользования приборами печного оборудования в преддверии наступления отопительного сезона, правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту», - сообщили в МЧС.

В завершении бесед до жителей довели телефонные номера для вызова экстренных оперативных служб, и вручили иллюстрированные памятки с кратким изложением правил пожарной безопасности в быту.