Происшествия

Великолукский дом-интернат оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности

Дело об административном правонарушении за нарушение требований пожарной безопасности рассмотрели в Великолукском городском суде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Специалист по надзорной деятельности и профилактической работе МЧС России по Псковской области по результатам выездной проверки составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ, в отношении Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов за повторное нарушение требований пожарной безопасности.

Нарушения выражены в необеспечении работоспособности источников противопожарного водоснабжения, несоответствии эвакуационных путей и выходов требованиям пожарной безопасности.

В судебном заседании законный представитель юридического лица согласился с протоколом об административном правонарушении, указав, что из семи пунктов нарушений устранено пять.

Судья признал учреждение виновным в совершении административного правонарушения и, принимая во внимание финансовое положение учреждения и социальный характер его деятельности, назначил административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.