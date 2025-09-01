Происшествия

В Великих Луках раскрыта кража портативной колонки и алкоголя

В городе Великие Луки сотрудники полиции раскрыли две кражи из магазинов. По версии следствия, злоумышленник похитил портативную колонку из торгового зала магазина, а на следующий день попытался украсть 6 бутылок коньяка из продуктового магазина причинив ущерб на общую сумму порядка 15 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки при содействии коллег из отдельной специализированной роты ДПС региональной Госавтоинспекции, был установлен подозреваемый - житель поселка Бежаницы 1993 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления.

Похищенное имущество было изъято.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 158 и части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ. Расследование продолжается.