Происшествия

Порядка 800 тысяч рублей лишились великолучане после общения с мошенниками

Под разными предлогами мошенники обманным путем завладели денежными средствами жителей Великих Лук на общую сумму порядка 800 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым гражданам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банковских учреждений. И, в частности, под выдуманным предлогом о необходимости во избежание финансовых потерь перевода денежных средств на «безопасные счета» ввели собеседников в заблуждение.

В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности около 800 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.