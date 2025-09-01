Происшествия

Компанию великолучан подозревают в краже 20 банок тушенки

Жителей Великих Лук подозревают в совершении хищений товарно-материальных ценностей из сетевых магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей прокуратуре города.

Установлено, что днем 24 июля трое граждан, гуляя по городу и проходя мимо магазина, решили украсть тушенку. Двое зашли в магазин и сложили в пакет 20 банок тушенки различных наименований, при этом третья гражданка держала входную дверь в торговый зал открытой. В результате великолучане похитили товар на сумму 3 140 рублей.

Кроме того, незадолго до совершения данной кражи один из обвиняемых зашел в другой магазин, где взял в руки 10 упаковок красной рыбы и попытался тайно выйти из магазина, но был замечен обслуживающим персоналом. Несмотря на это гражданин убежал с товарами на сумму 1 618 рублей. А 3 августа он же совершил аналогичное преступление, открыто похитив из третьего магазина восемь флаконов шампуня на сумму 4 282 рубля.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет, части 1 статьи 161 на срок до 4 лет.