Происшествия

Великолучанина будут судить за серию краж продуктов

Мужчину, обвиняемого в совершении пяти краж из магазинов города Великие Луки, будут судить, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в феврале обвиняемый несколько раз приходил в магазины города, где беспрепятственно, пользуясь высокой проходимостью, похищал имущество. О кражах в отдел полиции сообщали представители магазинов. Похищал кофе, шпроты, алкогольные напитки, соки и куриные наггетсы.

Действия похитителя фиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

«К слову, ранее за привычку совершать бесплатные покупки мужчина отбывал административные наказания и был привлечен к уголовной ответственности», - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.