Происшествия

Жителю Псковской области не удалось доказать фальсификацию регистрации обращений со стороны ФСИН и прокуратуры

Псковский городской суд рассмотрен административный иск гражданина к прокуратуре Псковской области, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области о признании незаконными действий по фальсификации регистрации обращений, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов.

В обоснование административного иска указано, что гражданин направлял ряд обращений из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области в прокуратуру Псковской области. При этом прокуратура Псковской области указанные обращения не регистрировала либо зарегистрировала ненадлежащим образом. В ответах сотрудников органов прокуратуры имеются ссылки на его обращения с неправильными индексами регистрационных номеров.

Суд пришел к заключению об отсутствии нарушений порядка отправления следственным изолятором почтовой корреспонденции административного истца. Право на обращение в орган государственной власти в полной мере реализовано, а поступившие обращения зарегистрированы и рассмотрены прокуратурой Псковской области в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Нарушения прав и законных интересов административного истца судом не установлено, в связи с чем, в удовлетворении иска отказано.