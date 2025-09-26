Происшествия

Медведи терроризируют жителей Куньинского района

Жители Куньинского районе Псковской области стали жаловаться на регулярные визиты медведей на территорию населенного пункта, сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель Совета Куньинского райпо Олег Савельев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Савельев / «ВКонтакте»

«Жителей Жижицкой волости нынче, в прямом смысле, затерроризировали медведи. С начала весны они стали непрошенными гостями практически всех деревень волости, причем не только глухих и маленьких, но и поселке Наумово, деревне Жижица. Дело дошло до того, что следы их жизнедеятельности периодически появляются в ста метрах от многоквартирных домов. Но высшей наглостью стало появление отпечатков их лап в секторе для прыжков в длину на школьном стадионе», - говорится в посте депутата.

Особое беспокойство вызывает факт разрушения местной пасеки медведями, ставшими своего рода стихийными «грабителями меда».

В связи с обострением ситуации руководство волостного образования совместно с районными властями приняло решение обратиться в соответствующие государственные органы Псковской области с просьбой разрешить контрольную охоту на медведей. Как следствие, было выдано десять лицензий на отстрел медведей с целью стабилизации популяции животных.

«Письма о помощи пошли во все возможные инстанции области. К решению вопроса подключился и депутат областного Собрания Андрей Козлов. И вот результат :десять лицензий на отстрел медведей в рамках регулирования их численности вчера передал руководству местного охотхозяйства. Теперь дело за охотниками!» - заключил депутат.