Происшествия

Вымогавшему деньги у участника СВО 22-летнему псковичу продлили арест

Псковский городской суд по ходатайству следователя следственного управления УМВД России по Псковской области продлил срок содержания под стражей в отношении 22-летнего жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, гражданин совместно со своими знакомыми в период с сентября 2024 года по апрель 2025 года под угрозой применения насилия требовал от участника специальной военной операции, чтобы он передал им денежные средства в размере 3 900 000 рублей, которые ему выплатили вследствие получения увечья.

Суд согласился с доводами следователя о том, что обвиняемый, находясь вне изоляции от общества, может скрыться от органов предварительного расследования, а также может угрожать и склонять потерпевшего к выгодным для себя показаниям.