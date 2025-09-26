Происшествия

Псковичку осудили на 10 лет колонии за распространение наркотиков и хранение боеприпасов

Псковский городской суд вынес приговор в отношении женщины, обвиняемой в совершении ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и незаконного хранения боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс службе Псковской области.

Подсудимая признана виновной в совершении одиннадцати преступлений, включая покушение на сбыт наркотиков путём размещения их в тайниках-закладках на территории Пскова, а также в приобретении, хранении наркотических средств и незаконном хранении боеприпасов.

В судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

При этом отменена предоставленная ей в связи с наличием малолетнего ребёнка отсрочка по двум приговорам, которыми она ранее была осуждена за совершение аналогичных преступлений.