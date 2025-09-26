Поиски мужчины в великолукском СНТ «Борок» продолжаются: отряд «След» просит жителей осмотреть свои участки

Поисковый отряд «След» вернулся с масштабных, но пока безрезультатных поисков Игоря Баринова 1962 года рождения. Мужчина ночью ушел из дома на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Борок» в Великолукском районе и до сих пор не найден. Об этом отряд сообщил в своей группе ВКонтакте.
Фото: «След» / «ВКонтакте»
Поиски пришлось проводить силами самого отряда и присоединившихся волонтеров. Для обследования водоемов были привлечены частные водолазы. Как отмечают поисковики, в такой ситуации им крайне необходим собственный эхолот, которого в арсенале отряда пока нет.
На данный момент территория СНТ была осмотрена.