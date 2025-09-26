Происшествия

Поиски мужчины в великолукском СНТ «Борок» продолжаются: отряд «След» просит жителей осмотреть свои участки

Поисковый отряд «След» вернулся с масштабных, но пока безрезультатных поисков Игоря Баринова 1962 года рождения. Мужчина ночью ушел из дома на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Борок» в Великолукском районе и до сих пор не найден. Об этом отряд сообщил в своей группе ВКонтакте.

Фото: «След» / «ВКонтакте»

Поиски пришлось проводить силами самого отряда и присоединившихся волонтеров. Для обследования водоемов были привлечены частные водолазы. Как отмечают поисковики, в такой ситуации им крайне необходим собственный эхолот, которого в арсенале отряда пока нет.

На данный момент территория СНТ была осмотрена.

«У нас есть важная просьба ко всем, кто имеет дома в СНТ "Борок" Лычевской волости. Найдите возможность осмотреть свои дома и участки (особенно труднодоступные, закрытые места). Мы не можем проникнуть на закрытые участки и осмотреть их, а коптер не всесилен», – пишет отряд «След».