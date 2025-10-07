Происшествия

Суд вынес приговор великолукским вандалам, разгромившим остановку в Новосокольниках

Вынесен приговор великолукским вандалам, разгромившим остановку в Новосокольниках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Новосокольническом районном суде. Два великолучанина распивали спиртные напитки, а потом им «помешала» остановка. Молодые люди повредили 14 оконных блоков, скамью и металлическое ограждение ночью 11 июня.

Фото: УМВД России по Псковской области

В судебном заседании подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Каждому суд назначил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложил ряд обязанностей.

Судебное решение подразумевает, что меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении остаются в силе до вступления приговора в законную силу, а затем отменяются.

Также Новосокольнический районный суд постановил взыскать с великолучан в счет возмещения причиненного материального вреда сумму в размере 205 876 рублей 57 копеек в пользу потерпевшего — Жилищно-коммунального хозяйства города Новосокольники.