Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 01.11.2025 08:400 Арестованная в Пскове за содействие «Азову»* девушка признала вину 31.10.2025 20:060 В посёлке Локня Псковской области произошёл серьёзный прорыв теплотрассы 31.10.2025 17:280 Иностранца осудили за контрабанду лома нержавеющей стали в Себежском округе 31.10.2025 17:150 Фальшивку обнаружили в финансовом учреждении Пскова 31.10.2025 15:480 Пскович угрожал сожительнице убийством, высунув ее голову в открытое окно
 
 
 
27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД 30.10.2025 19:200 Интерактив: Поматросил и бросил
 
Происшествия

Арестованная в Пскове за содействие «Азову»* девушка признала вину

01.11.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Девушка, арестованная в Пскове по обвинению в содействии «Азову»* (террористическая организация, запрещена в РФ) путем финансирования, признала вину и написала явку с повинной, говорится в судебных материалах.

Объединённая пресс-служба судов Псковской области в августе сообщала об аресте гражданки России и Украины по обвинению в содействии террористической деятельности. По версии следствия, обвиняемая в интернете отыскала банковские реквизиты счета, используемого представителями террористической организации, и осуществила перевод денежных средств на счет, использующийся для сбора средств на финансирование украинской националистической организации, заявляли в пресс-службе. В Штабе обороны Донецкой Народной Республики уточняли, что арестованная - 25-летняя уроженка Мариуполя.

Как указано в судебных материалах, девушка обвиняется в финансировании «Азова»*, также следствием установлено, что она общалась в сети с представителями ВСУ.

В то же время, как заявляла суду защита фигурантки, она обратилась в следственный орган с явкой с повинной, добровольно предоставила органу расследования свой мобильный телефон и сообщила пароль, дает признательные показания, указано в материалах. В этой связи адвокаты просили изменить девушке меру пресечения на домашний арест, но получили отказ, срок ареста в настоящий момент продлен до Нового года, заключается в материалах, пишет РИА Новости.

За финансирование терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

* Запрещенная в России террористическая организация

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
01.11.2025, 08:400 Арестованная в Пскове за содействие «Азову»* девушка признала вину 01.11.2025, 08:200 Как справиться с сонным параличом, рассказали в псковском облздраве 01.11.2025, 08:000 Парастас ко дню Димитриевской родительской субботы совершили в Псково-Печерском монастыре 01.11.2025, 07:300 День судебного пристава отмечается празднуют в России сегодня
01.11.2025, 07:000 Всемирный день мужчин отмечается 1 ноября 01.11.2025, 00:521 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2025, 22:000 Как с помощью пластики не потерять лицо и улучшить качество жизни, рассказал хирург 31.10.2025, 21:400 В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории
31.10.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 1 ноября 31.10.2025, 21:000 В прокуратуре Псковской области подведены итоги работы за 9 месяцев 31.10.2025, 20:400 В Псковской епархии подведены итоги конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 31.10.2025, 20:200 В псковском СИЗО открыли памятный знак в честь 220-летия со дня основания учреждения
31.10.2025, 20:060 В посёлке Локня Псковской области произошёл серьёзный прорыв теплотрассы 31.10.2025, 20:000 На трассе «Псков» под Гатчиной ограничивают скорость до 40 км/ч на год  31.10.2025, 19:480 Антон Мороз обсудил создание ТОС на Вокзальной, 48 31.10.2025, 19:400 Одиннадцатиклассник из Великих Лук прошёл отборочный тур олимпиады по агрогенетике
31.10.2025, 19:200 Реставраторы псковского музея отметили 50-летний юбилей своей работы 31.10.2025, 19:070 «Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима. ВИДЕО 31.10.2025, 19:000 В Псковской области прививки от гриппа сделали более 140 тысяч человек 31.10.2025, 18:400 День в истории ПЛН. 31 октября
31.10.2025, 18:400 Два столяра представляют Псковскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» 31.10.2025, 18:371 Интерактив: Оазис в городских джунглях 31.10.2025, 18:310 «Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом. ВИДЕО 31.10.2025, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»
31.10.2025, 18:240 Почётному гражданину Островского района Михаилу Кошелеву исполнился 101 год 31.10.2025, 18:200 Комету SWAN запечатлели над Псковской областью 31.10.2025, 18:130 В новой гостинице Cosmos в Пскове будет 76 рабочих мест 31.10.2025, 18:080 Сергей Шерстобитов планирует стать чиновником на Донбассе
31.10.2025, 18:070 Ушел из жизни зампредседателя Псковского областного суда в отставке Владимир Победов 31.10.2025, 18:000 Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в ноябре 31.10.2025, 17:580 Карина Гусенбекова из Псковской области стала участницей марафона Знание. Наука 31.10.2025, 17:520 В Пскове дело водителя автобуса, воровавшего дизельное топливо, передали в суд
31.10.2025, 17:500 Как могу к вам обращаться? 31.10.2025, 17:500 Псковичей приглашают в путешествие по Рыбникам, «Немецкому берегу» и Примостью 31.10.2025, 17:480 Антон Мороз: ТОСы — это один из самых замечательных проектов региона 31.10.2025, 17:430 В Пскове «Деловая Россия» и «Общественный капитал» договорились о сотрудничестве
31.10.2025, 17:360 26 женщин выйдут на сцену в борьбе за выход в финал «Мисс и Миссис Псков» 31.10.2025, 17:330 Печоры представили в формате аутентичной древнерусской ярмарки в Москве 31.10.2025, 17:310 «Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram*. ВИДЕО 31.10.2025, 17:300 Пскович во второй раз попался полиции пьяным за рулем
31.10.2025, 17:280 Иностранца осудили за контрабанду лома нержавеющей стали в Себежском округе 31.10.2025, 17:220 Руководитель аппарата областного суда Сергей Шерстобитов покидает свой пост 31.10.2025, 17:150 Рак молочной железы: почему важно не пропустить момент 31.10.2025, 17:150 Фальшивку обнаружили в финансовом учреждении Пскова
31.10.2025, 17:110 В главном зале Городского культурного центра Пскова завершили реконструкцию. ФОТО 31.10.2025, 17:070 Более семи тысяч домовладений псковичей подключены к газу в рамках догазификации 31.10.2025, 16:570 Осужденные изготовили новые автобусные остановки для Псковского района 31.10.2025, 16:500 Николай Козловский рассказал об итогах реализации проекта «Историческая память»
31.10.2025, 16:450 Фотофакт: Фонтан на Четырех углах в Пскове готовят к зиме 31.10.2025, 16:420 На складе в Псковской области в партии луковиц тюльпанов обнаружили вредителя 31.10.2025, 16:370 Т2 запускает бесплатную безлимитную связь для абонентов, переходящих со своим номером от другого оператора 31.10.2025, 16:340 Проект «Истории героев» Тямшанской гимназии получил новое оборудование
31.10.2025, 16:291 41-я сессия Псковской городской Думы: Увеличение бюджета и новые ТОС 31.10.2025, 16:290 Доброхоты из псковского Федерального казначейства собрали палую листву в парке «Михайловского». ФОТО 31.10.2025, 16:150 Умер сорежиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов 31.10.2025, 16:142 Фотофакт: Карабины вновь сломались на подвесной скамейке на псковской набережной
31.10.2025, 16:020 Из Почта Банка в ВТБ: что нужно знать пенсионерам 31.10.2025, 15:560 ДТП с участием двух ВАЗов произошло на кольцевой развязке в Великих Луках 31.10.2025, 15:480 Пскович угрожал сожительнице убийством, высунув ее голову в открытое окно 31.10.2025, 15:440 Антон Мороз: Хоккей на траве крайне популярен в мире
31.10.2025, 15:340 На вывоз снега в Псковской области готовы выделить 6 млн рублей 31.10.2025, 15:320 Офисы обслуживания «Экогрупп» опубликовали расписание работы в праздничные дни 31.10.2025, 15:220 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 1 ноября 31.10.2025, 15:140 Порядка 2,2 млрд рублей псковичи взяли на льготную ипотеку в Сбере в 2025 году
31.10.2025, 15:120 Россия готова к переходу на 12-летнее обучение в школах, заявили в ОП 31.10.2025, 15:090 В Псковской гордуме почтили память Александра Копылова и Елены Мельниковой 31.10.2025, 14:580 «Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима  31.10.2025, 14:570 Дед, не принявший погоны, и отец с «золотыми руками»: Антон Мороз — о том, кто сделал его тем, кто он есть
31.10.2025, 14:500 «Дневной дозор»: Нужно ли делать доступ к интернету только по паспорту? 31.10.2025, 14:490 Россияне оценили iPhone цвета «тыквы» 31.10.2025, 14:471 «Управляйке» из Острова не удалось отсудить обслуживаемые ею дома 31.10.2025, 14:430 Дмитрий Барабанов о бюджете Пскова и восстановлении лагеря «Нептун»
31.10.2025, 14:370 15,6 тысячи пассажиров воспользовались камерами хранения на вокзалах Пскова и Великих Лук в январе-сентябре 31.10.2025, 14:340
