Происшествия

В Пскове провели очередной рейд по поиску бывших мигрантов, скрывающихся от воинской службы

Сотрудниками военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону на территории города Пскова проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе.

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверено более 15 граждан. Среди указанных лиц выявлено пять «новых» граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем они доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса постановки на воинский учет.

Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.