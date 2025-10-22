Происшествия

В Порховском округе возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания школы

В Порховском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего содержания школы в деревне Полоное, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по обращению жительницы Псковской области о бездействии администрации Порховского муниципального округа по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ.

По данным следствия, межведомственной комиссией в здании Полонской средней школы выявлены недостатки в виде протекающей крыши, постановлением администрации Порховского муниципального округа от 20 августа образовательный процесс в школе приостановлен на период проведения капитального ремонта кровли. Однако до настоящего времени мер к устранению выявленных недостатков не принято, что влечет нарушение прав и законных интересов учащихся.

Следователи СК организовали проведение осмотра места происшествия, допрошены сотрудники администрации Порховского муниципального округа, руководство образовательного учреждения и заявитель, изъята необходимая документация.

В настоящее время продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов, а также приняты меры к устранению причин и условий, способствовавших произошедшему.

Ход предварительного следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее возбудить уголовное дело поручил глава СК Александр Бастрыкин.