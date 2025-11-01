Общество

Бастрыкин дал указание возбудить дело из-за состояния крыши школы в порховской деревне

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем содержании школы в деревне Полоное Порховского муниципального округа. Об этом сообщает информационный центр СК России.

К председателю СК России в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Псковской области по вопросу ненадлежащего содержания школы в деревне Полоное. В здании 1964 года постройки протекает кровля, что приводит к затоплению помещений образовательного учреждения. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к проведению ремонтных работ не принимается.

Ранее указанная ситуация освещалась в социальной сети.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.