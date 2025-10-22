Укравшего кондитерские изделия псковича задержала Росгвардия

На храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест

Число квартирных краж в Псковской области в начале года сократилось почти на 20%

ДТП с участием пешехода произошло на улице Некрасова в Пскове

В Псковской области более чем 100 питомцам с начала года одобрили выезд за рубеж

До +10 градусов и слабый ветер прогнозируют в Псковской области 8 ноября

Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы

«На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано?