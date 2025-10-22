Укравшего кондитерские изделия псковича задержала Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, похитившего товары из магазина в Пскове 7 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Около 22:00 патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о сигнале «тревога» из магазина на улице Труда.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 45‑летнего псковича, похитившего из торгового зала кондитерские изделия.
Гражданина привлекут к административной ответственности в соответствии со статьёй 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».