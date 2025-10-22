Происшествия

Следователи проведут проверку по сообщению о гибели женщины при пожаре в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Астахново Псковской области тела 48-летней местной жительницы с признаками воздействия высоких температур.

По полученной следствием информации причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.