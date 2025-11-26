Пять партий мороженной рыбы сняли с реализации за 9 месяцев в Псковской области

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области за девять месяцев по результатам контрольно-надзорных мероприятий с реализации сняли пять партий мороженной рыбы, следовавшей на прилавки без маркировочных ярлыков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Изображение: «Шедеврум»
Специалисты провели в отношении продавцов рыбы и рыбной продукции 23 контрольно-надзорных мероприятия и 104 – профилактических.
Более 280 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов исследовали по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям и на радиоактивные вещества.
Не отвечали установленным требованиям:
По паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям нареканий нет.
Основными нарушениями, выявляемыми в ходе проверок являются: