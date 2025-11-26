Происшествия

Пять партий мороженной рыбы сняли с реализации за 9 месяцев в Псковской области

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области за девять месяцев по результатам контрольно-надзорных мероприятий с реализации сняли пять партий мороженной рыбы, следовавшей на прилавки без маркировочных ярлыков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Изображение: «Шедеврум»

Специалисты провели в отношении продавцов рыбы и рыбной продукции 23 контрольно-надзорных мероприятия и 104 – профилактических.

Более 280 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов исследовали по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям и на радиоактивные вещества.

Не отвечали установленным требованиям:

по микробиологическим показателям 22,9% образцов, или 30 проб из 131 исследованных;

по физико-химически показателям 8,1% образцов, или 3 пробы из 37 исследованных.

По паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям нареканий нет.

Основными нарушениями, выявляемыми в ходе проверок являются: