Происшествия

В Дновском округе будут судить мужчину, метнувшего нож в ногу человека

Прокурором Дновского округа утвержден обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя деревня Искра, который обвиняется в умышленном причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что 10 сентября в дневное время, обвиняемый будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении комнаты квартиры в деревне Искра, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, взяв в правую руку нож, и, применив его как предмет, используемый в качестве оружия, c силой метнул его в область правого голеностопного сустава потерпевшего, тем самым причинив последнему физическую боль и телесное повреждение в виде раны в проекции правого голеностопного сустава, которое повлекло причинение легкого вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья менее 21 дня.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 5 Дновского района.

Санкция п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.