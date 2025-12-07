Происшествия

Мошенники выманили у жителей Псковской области порядка двух миллионов рублей

Несколько жителей Псковской области не досчитались в общей сложности около двух миллионов рублей в результате мошеннических действий неизвестных злоумышленников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, к нескольким жителям Великих Лук, Невеля, Дедовичей и Псковского муниципального округа с использованием мессенджеров и по телефонам обратились неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций. В частности, они сообщили собеседникам, что во избежание серьезных финансовых потерь необходимо срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что доверчивые люди и сделали.

В итоге потерпевшие, поддавшись на различные ухищрения аферистов, лишились в совокупности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.