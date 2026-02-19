Резервуар с нефтепродуктами загорелся после атаки БПЛА в Великих Луках

Возгорание резервуара с нефтепродуктами произошло после атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу сегодня, 19 февраля. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Max.

Фото: Жесть по-Псковски/ Telegram-канал

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами.

Все экстренные службы и наша Дружина на месте. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет. Прошу сохранять спокойствие и следить за информацией только из проверенных источников!» - написал глава региона.

На территории Псковской области сохраняется опасность атаки БПЛА. Аэропорт города Пскова закрыт на взлёт и посадку.