Атака БПЛА на Великие Луки: что известно на данный момент?

Сегодня ночью город Великие Луки подвергся атаке беспилотников. Что известно на данный момент? Псковская Лента Новостей собрала все факты, озвученные в официальных источниках. 

В 00.48 в ночь на 19 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX предупредил, что в связи с опасностью БПЛА в воздушном пространстве региона возможно понижение скорости мобильного интернета. А спустя 4 минуты он сообщил об атаке БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки.

«Просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении! Все оперативные службы работают в экстренном режиме!» - говорилось в сообщении главы региона. 

В 02.13 ночи стало известно, что в результате атаки произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. На месте работают все экстренные службы и отряд «Дружина». Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет.

Ночью по личному поручению Михаила Ведерникова была развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области. Для координации действий на место происшествия сразу же выдвинулись начальник Главного управления МЧС по Псковской области Сергей Лаврухин и руководитель аппарата правительства Андрей Вьюнов. 

«Угрозы повторной атаки настоящий момент нет. Вместе с тем убедительно прошу - не приближайтесь к месту происшествия, не мешайте работе оперативных служб», - призывал губернатор. 

В 09.41 он сообщил, что пожар на Великолукской нефтебазе локализован и частично потушен. 

Помимо Псковской области, атаке беспилотников подверглись также несколько соседних регионов. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над соседними регионами. Как сообщили в Минобороны России, над территорией Смоленской области были перехвачены и уничтожены 35 БПЛА. 10 БПЛА уничтожили над территорией Новгородской области, 12 БПЛА над территорией Тверской области. 

Следствием инцидента стало закрытие воздушного пространства над Псковом для авиации. Утром режим беспилотной опасности сняли, но вылет самолета Москва-Псков все равно задержался, правда, из-за неблагоприятных погодных условий в столице, из Москвы он отправился в Псков в 8:50.

