22 беспилотника уничтожили над Смоленской областью

120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО сегодня, 18 февраля, в период с 14:00 по 20:00. БПЛА Об этом сообщили в Минобороны России. Часть беспилотников была уничтожена над соседствующими с Псковской областью регионами: Смоленской, Новгородской и Тверской областями.

Над территорией Смоленской области были перехвачены и уничтожены 22 БПЛА. 5 БПЛА уничтожили над территорией Новгородской области, 2 БПЛА над территорией Тверской области.