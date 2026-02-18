 
В России и мире

22 беспилотника уничтожили над Смоленской областью

120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО сегодня, 18 февраля, в период с 14:00 по 20:00. БПЛА Об этом сообщили в Минобороны России. Часть беспилотников была уничтожена над соседствующими с Псковской областью регионами: Смоленской, Новгородской и Тверской областями. 

Над территорией Смоленской области были перехвачены и уничтожены 22 БПЛА. 5 БПЛА уничтожили над территорией Новгородской области,  2 БПЛА над территорией Тверской области. 

