 
Происшествия

Пожар Великолукской нефтебазы после атаки БПЛА локализован и частично потушен

0

Пожар Великолукской нефтебазы после атаки БПЛА локализован и частично потушен. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Max.

По словам губернатора, экстренные службы работают на месте и обеспечены всем необходимым. Пострадавших нет.

«Просьба не снимать место удара и не выкладывать снимки», - предупредил Михаил Ведерников.

Напомним, возгорание резервуара с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе произошло минувшей ночью, 19 февраля. 

Резервуар с нефтепродуктами загорелся после атаки БПЛА в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что экстренные службы выехали на место незамедлительно. Для координации действий развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по ЧС. На место происшествия выдвинулись начальник Главного управления МЧС по Псковской области Алексей Лаврухин и руководитель аппарата правительства Андрей Вьюнов.

«Угрозы повторной атаки настоящий момент нет. Вместе с тем, убедительно прошу - не приближайтесь к месту происшествия, не мешайте работе оперативных служб. Напоминаю единый телефон 112», - предупредил губернатор.

Аэропорт Пскова открыт на взлет и посадку, но рейс задерживается

