Забравшего на Запсковье наркотики мужчину осудили

Забравшего на Запсковье наркотики мужчину приговорили к исправительным работам, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Судья Псковского городского суда постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя Пскова и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

С учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств суд установил, что житель Пскова незаконно приобрел, заказав и заплатив посредством мессенджера за наркотическое средство массой 0,5 г с целью личного употребления, забрал на участке местности, расположенном в лесополосе в 323 м от дома №10 по улице Пожиговская.

При переходе железнодорожных путей мужчину задержали сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в районе железнодорожных путей около парка «Запсковье» с последующим изъятием наркотического средства. 

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% ежемесячно в доход государства. 

