 
Происшествия

Житель Куньинского округа ударил женщину ножом и отправился на исправительные работы

0

Жителя Куньинского округа наказали за удар женщины ножом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа. 

Помощник прокурора Куньинского округа поддержал обвинение в отношении 53-летнего местного жителя совершившего преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Доказано, что 18 декабря 2025, в процессе распития спиртных напитков, у подсудимого на почве личных неприязненных отношений возник конфликт с потерпевшей. Подсудимый, взяв со стола кухонный нож, нанес последней непроникающее ножевое ранение грудной клетки, ставшее причиной легкого вреда здоровью.

Мировой судья судебного участка № 7 Куньинского округа признал подсудимого признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию виде исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства на срок 5 месяцев.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026