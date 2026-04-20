Житель Куньинского округа ударил женщину ножом и отправился на исправительные работы

Жителя Куньинского округа наказали за удар женщины ножом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.

Помощник прокурора Куньинского округа поддержал обвинение в отношении 53-летнего местного жителя совершившего преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Доказано, что 18 декабря 2025, в процессе распития спиртных напитков, у подсудимого на почве личных неприязненных отношений возник конфликт с потерпевшей. Подсудимый, взяв со стола кухонный нож, нанес последней непроникающее ножевое ранение грудной клетки, ставшее причиной легкого вреда здоровью.

Мировой судья судебного участка № 7 Куньинского округа признал подсудимого признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию виде исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства на срок 5 месяцев.