Более 15 БПЛА противника уничтожено в небе над Псковской областью за прошедшую ночь, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

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«Приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно! Если вы стали свидетелем падения БПЛА: незамедлительно сообщите по тел. 112 или 8(8112)72-52-00; проинформируйте любого известного вам представителя органов власти, безопасности или АНО "Дружина". до прибытия представителей оперативных служб организуйте дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости)», - напомнил Михаил Ведерников.