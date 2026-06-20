«Подай костыль, Григорий!»: Пушкинский заповедник и Анна Яковлева представляют в Пскове необычный литературный спектакль

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 22 июня представит в Пскове камерный литературный спектакль «“Подай костыль, Григорий!“, или Какое счастье, что у нас был Пушкин!».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, создатель этого спектакля — актриса «Петербург-концерта», мастер художественного слова Анна Яковлева. «Эта её работа — литературный поклон Пушкину, — рассказали в музее. — Сложная литературная композиция выполнена с опорой на трагедию «Борис Годунов», созданную Пушкиным на псковской земле, и на посвящённые поэту произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Юрия Тынянова, Михаила Хейфеца, Дины Рубиной».

Анна Яковлева в моноспектакле «Возвращение» в псковской усадьбе Беклешова. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Спектакль будет дан в псковской усадьбе Беклешова на Георгиевской, 4, где работает постоянное представительство Государственного музея-заповедника «Михайловское» в областном центре. Актриса сыграет его дважды — в 15.00 и в 18.00. Зрители в возрасте от 14 до 22 лет смогут побывать на показе за государственный счёт: эта работа петербургской актрисы включена в федеральную программу «Пушкинская карта».

В музее уточнили, что спектакль «“Подай костыль, Григорий!“, или Какое счастье, что у нас был Пушкин!» — завершающая часть литературно-театрального проекта «Ожившие старицы книг». В рамках этого проекта псковичи уже видели работу Анны Яковлевой по сказочным сюжетам Русского Севера и моноспектакль «Возвращение» по рассказу Андрея Платонова.

Напомним, что актриса не впервые сотрудничает с Пушкинским заповедником. Она — активный участник проекта «Летние вечера в русской усадьбе», который вот уже много лет пользуется большой популярностью у гостей Святогорья. В разные годы в рамках этого проекта Анна Яковлева представляла в мемориальной усадьбе «Тригорское» литературные и камерные литературно-музыкальные спектакли. Это были, например, «Метель» по одной из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», «Пиковая дама, или Цена одного rendez-vous» по повести А.С. Пушкина и опере П.И. Чайковского, «Дама с собачкой» по рассказу А. П. Чехова. В музее особо отметили, что выступления петербургской гостьи всегда на удивление точно «попадают» в атмосферу эпохи, которую призвана передать та или иная её пьеса, и тепло принимаются зрителями.

«Анна Яковлева — мастер художественного слова. Её уникальная сценическая манера позволяет бережно донести авторский замысел до каждого зрителя», — подчеркнули в музее-заповеднике «Михайловское».



