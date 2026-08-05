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Бывшего инспектора Псковской таможни лишили звания за кражу планшетов

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Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении великолучанина, обвиняемого в присвоении вверенного ему имущества, и двух местных жителей, обвиняемых в пособничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона. 

В ходе судебного заседания было установлено, что в период времени с 30 ноября по 1 декабря 2024 года мужчина, исполняя обязанности ведущего инспектора отдела таможенного досмотра таможенного поста МАПП Бурачки Псковской таможни, находясь на территории склада временного хранения, предложил двум грузчиками ООО «РУС-СЕРВИС терминал» содействовать в хищении планшетных компьютеров из находящейся на таможенном досмотре партии товаров.

Согласно ранее достигнутой договоренности, подсудимые, пряча под одеждой, вынесли из склада временного хранения планшетные компьютеры, переместили их в комнату отдыха, а впоследствии передали их бывшему инспектору, который распорядился ими по своему усмотрению, отдав грузчикам в качестве вознаграждения по одному из похищенных гаджетов.           

Всего подсудимый лично и при пособничестве грузчиков присвоил 12 планшетных компьютеров, вверенных ему для производства таможенного досмотра, на общую сумму более 88 тысяч рублей.

Приговором суда бывший инспектор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года и лишением специального звания «капитан таможенной службы».

Грузчикам, осужденным по части 5 статьи 33, части 3 статьи 160 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа, с применением статьи 64 УК РФ, в размере 50 000 рублей каждому.

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