Десять человек эвакуировали из-за пожара в псковской девятиэтажке

Кухня на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома горела на улице Гагарина в Пскове 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 23:40. В двухкомнатной квартире выгорело изнутри по всей площади помещение кухни.

Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Привлекались девять специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Огнеборцы эвакуировали десять человек. Спасены два человека, один из которых ребенок, один пострадавший доставлен в медицинское учреждение.