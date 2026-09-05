Мошенники обманули псковичей на сумму более четырех миллионов рублей

Неустановленные лица под видом сотрудников банковских организаций по телефонам и в мессенджерах обратились к некоторым жителям Пскова и Великих Лук и ввели их в заблуждение, завладев денежными средствами этих граждан на общую сумму более 4 миллионов рублей.

По версии следствия, своим собеседникам аферисты настоятельно рекомендовали во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а также осуществить декларирование и проверки подлинности денежных средств.

Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.