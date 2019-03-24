В России и мире

Вступили в силу законы о фейковых новостях и наказании за оскорбление власти

В России 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости и оскорбление властей и государственных символов в интернете.

Решение о признании информации недостоверной будет принимать генпрокурор или его заместители, блокировать ресурс будет Роскомнадзор. Об этом пишет РБК. Интернет-ресурсы будут блокировать без предупреждения за исключением случаев, если фейк распространит зарегистрированное СМИ — тут будет действовать особый вариант блокировки. Также за фейки предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей для физлиц до 1,5 млн рублей на тот случай, если распространение недостоверной информации повлияло на соблюдение общественного порядка и привело к гибели людей.

Закон о неуважении к власти предусматривает штрафы и блокировку сайтов и аккаунтов пользователей соцсетей за информацию, которая «в неприличной форме» выражает «явное неуважение» к обществу, госсимволам и государству. Здесь также нарушителям грозят штрафы вплоть до ареста на 15 суток.

Добавим, что Совет при президенте РФ по правам человека рекомендовал Совфеду и президенту Владимиру Путину не подписывать данные законы, поскольку они нуждаются в серьезной доработке, однако 18 марта они были завизированы главой государства.