День нотариата в России отмечают в России 26 апреля

Ежегодно 26 апреля в России официально отмечается профессиональный праздник — День нотариата, установленный Указом Президента РФ № 195.

Выбор праздничной даты связан с тем, что 14 апреля (по старому стилю) 1866 года российский император Александр II подписал «Положение о нотариальной части». Этот документ учредил должность нотариуса, а нотариат стал самостоятельным общественным институтом с единой структурой нотариальных палат. Согласно Положению 1866 года нотариусы составляли завещания, удостоверяли различные сделки, удостоверяли копии документов.

Первые же упоминания о нотариусах в России относятся к 12 веку, что было подтверждено при археологических раскопках в городе Старая Русса Новгородской области в 2010 году, когда была найдена берестяная грамота, по сути являющаяся нотариальным удостоверением. Среди других примеров — Псковская судная грамота 15 века, которая подчеркивает необходимость письменных доказательств в решении имущественных вопросов, а также описывает требования к правильному составлению завещаний, а Белозерская таможенная грамота оговаривает условия оформления сделки купли-продажи.

Уже в то время правильное составление документов и подтверждение их подлинности было возложено на специальных людей. Ими становились княжеские писцы и наместники, священники и подьячие. Оговаривалась и плата, которая взималась за такие услуги. По приказу Екатерины II в 1775 году в России нотариальные функции возложили на суды.

Сегодня каждый нотариус — это грамотный и опытный юрист широкого профиля, который повышает свою квалификацию каждые четыре года. В связи с изменениями в части развития законодательства, регулирующего нотариальную деятельности, нотариусы получили целый ряд важных социально значимых полномочий как в сфере оборота недвижимости, так и в сегменте корпоративных правоотношений. Одним из ключевых направлений работы стало внедрение в работу нотариуса электронных технологий.