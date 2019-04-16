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Киевский суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины

Шестой апелляционный административный суд Киева отказался снимать кандидатуру Владимира Зеленского с выборов президента Украины. Никаких противоправных действий с его стороны в суде не увидели, сообщает «Лента.Ру». Заседание прошло поздним вечером в субботу, 20 апреля. Второй тур выборов должен состояться в воскресенье, 21 апреля.

В решении суда отмечается, что призывы Владимира Зеленского в социальных сетях регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя считать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска.

Заявление подал наблюдатель от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Он требовал отменить решение Центризбиркома о регистрации кандидата, ссылаясь на его посты в соцсетях якобы с доказательствами подкупа избирателей.