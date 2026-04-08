Неизвестные отравили газом 73 попугая в частном зоопарке в Ленобласти

В частном зоопарке Кудрово из-за отравления газом погибли более 50 попугаев. Около 20 птиц находятся в ветклинике. Среди погибших птиц оказался какаду, который снимался в фильмах. Во время инцидента также пострадали две сотрудницы зоопарка, которых пришлось госпитализировать.

Как рассказали работницы зоопарка, всё случилось днём 7 апреля, когда в зале уже были первые посетители. Первыми что-то неладное заметили дети. Они увидели, как птицы одна за другой начали падать замертво. Девушки сразу вывели людей на улицу и вернули им деньги. После этого работницы сами почувствовали, что им стало тяжело дышать.

Медики скорой помощи подтвердили у девушек отравление газом. При этом пострадавшие отмечают, что никакого подозрительного запаха в помещении не было, а из-за матовых стёкол на окнах они не видели, кто мог распылить опасное вещество снаружи.

По словам сотрудниц, всего в вольере находилось 73 птицы, и более половины из них погибли. Сейчас сотрудники уже дали показания полиции.

Владелец зоопарка Павел Германов считает случившееся преднамеренным нападением. По его словам, незадолго до трагедии к нему приходили подозрительные люди, которые запугивали сотрудников и требовали отдать им того самого известного какаду. Убитая птица снималась в сериале «Пират», который должен был выйти в 2026 году.

Павел Германов заявил, что работает официально и по лицензии, сейчас сотрудничает с проверяющими органами, чтобы разобраться в ситуации, пишет 78.ru.

На место происшествия приехала ветеринарная служба, чтобы провести дезинфекцию.