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Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов

Роспотребнадзор перечислил признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где покупатель может столкнуться с мошенничеством. Об этом пишет РБК.

В первую очередь под подозрение попадают предложения о продаже товаров по ценам существенно ниже рыночных. По мнению специалистов Роспотребнадзора, такой прием чаще всего используют аферисты. Не рекомендовали в ведомстве и поддаваться на слова «реализация таможенного конфиската», «спешите купить», «акция», «голландский аукцион», «количество ограничено».

Кроме того, Роспотребнадзор, советует насторожиться при виде требований предоплаты, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или банковским переводов на карту на имя частного лица.

Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоз также вынуждают пользователей вносить предоплату. В Роспотребнадзоре рекомендовали отдавать предпочтение магазинам с самовывозам, так как при возможности отправки товара сторонней транспортной компанией злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции.

Среди других признаков опасных торговых площадок в интернете называется отсутствие контактной информации, недавний срок создания магазина, неточности в описании товаров, чрезмерная настойчивость сотрудников, а также предоставление сканов паспорта продавца в качестве подтверждения личности. «Если Интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки», - отметили в ведомстве.

Причиной разочарования в интернет-покупках в Роспотребнадзоре назвали ошибки самого покупателя. По мнению службы, клиенту чаще всего не хватает знаний об особенностях нужного им товара и внимательности при оформлении заказа. Покупатель имеет право отказаться от покупки в интернет-магазине в течении семи дней после получения товара, напоминают в ведомстве.