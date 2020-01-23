В России и мире

Британия отменит ряд торговых санкций против России

Правительство Британии намерено отказаться от некоторых торговых санкций в отношении России, когда завершится переходный период после Brexit. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства, передает Газета.ру.

Согласно документу, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, трубные фитинги из стали или чугуна и мочевину.

Отмечается, что в силе останутся пошлины на ряд других товаров.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 31 января. Соединенное Королевство осуществило Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума.