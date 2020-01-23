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Росздравнадзор не нашел массового завышения цен в аптеках

Росздравнадзор в ходе проверок аптечных организаций за последнее время не выявил массового завышения цен, сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя ведомства Дмитрия Пархоменко.

«Проверки не только за последний период, но и до этого, говорят о том, что аптечные организации, как правило, соблюдают в подавляющем большинстве дисциплину цен», - заверил он на пресс-конференции «Молодежки ОНФ» по итогам мониторинга цен на лекарства и маски в регионах.

Ранее Минздрав России сообщил, что совместно с другими органами исполнительной власти рассматривает различные варианты регулирования ситуации с повышением цен на медицинские маски, в том числе и заморозку цен на данные изделия.

Повышение цен на маски грозит лишением лицензии у аптек, отметил замглавы ведомства Дмитрий Костенников. Он также заверил, что дефицит масок в России в целом ликвидирован.